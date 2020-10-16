شكرا لقرائتكم خبر عن "أحمد" اسم محمود ياسين فى أغلب أعماله.. أبرزها أسياد وعبيد وامرأة للحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 200 عمل فنى قدمها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، حفر بها اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ السينما والدراما والإذاعة والمسرح فى مصر، حيث بدأ رحلته الفنية فى الستينيات كوجه مصرى شاب واعد، لينطلق بعدها في سبعينيات القرن الماضى، ويصبح واحد من أهم نجوم جيله، بمجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية الكلاسيكية، وأمام أكبر نجمات السينما المصرية منهن سعاد حسنى، وفاتن حمامة وغيرهن.



بنت اسمها مرمر

ويبدو أن لاسم "أحمد" مكانة خاصة لدى الفنان الراحل محمود ياسين، حيث قدم أكثر من 20 عملا فنيا، أغلبها في السينما، حمل خلالها اسم "أحمد"، وهى من أكثر الأسماء التي حملها ياسين خلال أعماله الفنية مثل "محمد" أيضا الذى ظهر به فى العديد من الأفلام.



العاطفة والجسد

حمل ياسين اسم "أحمد"، فى أفلام عديدة، نذكر منها، "حكاية بنت اسمها مرمر"، و"شباب يحترق"، و"العاطفة والجسد"، و"امرأة سيئة السمعة"، و"ليل وقضبان"، و"امرأة للحب"، و"أنا وبنتى والحب"، و"انتهى الحب"، و"رجل بمعنى الكلمة"، و"أسياد وعبيد"، و"الشك يا حبيبى"، و"الأخرس"، و"مين يجنن مين"، و"علاقة خطر"، و"الثأر"، و"ان ربك لبالمرصاد"، و"حادث النصف متر"، و"مدافن مفروشة للإيجار"، و"أقوى من الطوفان"، و"كوكب الشرق".



شباب يحترق

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية.