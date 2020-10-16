شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعيد فتح السينمات رغم زيادة حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نحو 7 أشهر من الإغلاق يعاد حاليا افتتاح دور السينما فى الهند ثانى أكبر دولة فى العالم، من حيث عدد السكان، وجاءت إعادة الفتح بأفلام محدودة وحضور بنصف السعة فى وقت تجاوز فيه عدد المصابين بفيروس كورونا المؤكد فى الهند 7.3 مليون شخص، حيث تسجل الدولة أكبر عدد من الحالات اليومية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تصبح البلد الأكثر تضرراً بالوباء فى الأسابيع المقبلة، متجاوزة الولايات المتحدة.
وكان قد تم إغلاق ما يقرب من 10000 دور عرض في منتصف شهر مارس بعد قيود فيروس كورونا، والآن ستصبح السينمات واحدة من الأماكن العامة القليلة الأخيرة التي يتم إعادة فتحها خارج المناطق عالية الخطورة. لكنها لا تزال تشكتل بعضًا من أكبر مخاطر الإصابة فيمكن للفيروس أن ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة.
ويحاول أصحاب دور العرض تقليل خطر الإصابة من خلال الخطر فصل المقاعد وتنظيم أوقات العرض بشكل متقطع عرض وسيتم تشجيع الدفع عن طريق الإنترنت، هع الالتزام بارتداء الأقنعة وفحص درجة الحرارة إلزامية.
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