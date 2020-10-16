فيديو| "جرار" يسحب "جيت سكي" تقوده ويزو على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، جمهورها ومتابعيها فيديو طريف لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت "ويزو"، في الفيديو أثناء ركوبها "جيت سكي"، على الشاطئ وليس في البحر كما هو معروف، المفارقة أيضًا إنها ظهرت وهي تُسحب بجرار، وعلقت مازحة جمهورها: "ولسه اللى جاي بقى هطير بالعربية في الجو".
من ناحية أخرى، شاركت ويزو في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمى وأكرم حسني، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.
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