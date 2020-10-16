محمد العدل يعلق على قرار" الكاف" بإقامة نهائي بطولة أفريقيا بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
علّق المنتج محمد العدل، على قرار"الكاف" بإقامة نهائي بطولة أفريقيا في مصر.
وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "صباح الخير.. النهائي في مصر رسميا.. نتمنى أن يكون بين الأهلى والزمالك".
وأعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا رسميا عقب إجراء قرعة.
ويلتقي فريق الأهلي مع فريق الوداد المغربي، غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً.
بينما يلتقي فريق الزمالك مع فريق الرجاء الرياضي المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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