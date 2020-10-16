"الحلفاوي" يفضل الدفع بـ"بادجي" عن مروان محسن أمام "الوداد" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الفنان نبيل الحلفاوي، إنه يفضل الدفع باللاعب"بادجي" من بداية المباراة التي ستجمع بين الأهلي والوداد المغربي، وذلك على حساب اللاعب مروان محسن.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "بادجي.. محتاجين للسرعة أكتر .. واهو يهد فيهم شوية.. وكمان لاحظت إن مروان لما بينزل متأخر شوية بيبقى أحسن من نزوله العادي في أول الماتش.. يظهر بيسْخن وهو بره".

جاء ذلك ردا منه على سؤال لأحد متابعيه على تويتر: "يا قبطان مين يبدأ الماتش أحسن مروان ولا بادجي".

ويلتقي فريق الأهلي مع فريق الوداد المغربي، غدا السبت، في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً.