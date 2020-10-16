أبرزها نابليون بونابرت.. تعرف على أفلام خواكين فينيكس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يستعد النجم العالمي خواكين فينيكس لتجسيد شخصية نابليون بونابرت في فيلم جديد بعنوان "Kitbag"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر، وفقًا لموقع Variety.

"خواكين"، حقق نجاحًا ساحقًا من خلال فيلم "الجوكر"، وحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي في مطلع العام الجاري، وأصبح أحد أهم الفنانين الذين ينتظر الجمهور أعمالهم، لذا نستعرض في السطور التالية أبرز أعماله القادمة:

C'mon C'mon

وفقًا لما نشره موقع IMDB، فإن خواكين يحضر حاليًا لفيلم "C’mon C’mon"، بمشاركة كل من جابي هوفمان، كوبر جاك روبن، خديجة إيما نيومان، تأليف وإخراج مايك ميلس.

Joker 2

فيلم الجوكر الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا، تم الإعلان عن وجود جزء ثان منه، دون الكشف عن تفاصيل.

Kitbag

فيلم السيرة الذاتية الذي يجسد فيه خواكين دور "بونابرت"، سيتولى إخراجه ريدلي سكوت، وسيركز الفيلم على نشأة الزعيم الفرنسي وعلاقته بزوجته "جوزفين".

فكرة الفيلم تعود لريدلي سكوت بحسب Variety، ومن إنتاج كيفن والش، ويتولى كتابته ديفيد سكاربا.

خواكين اعتاد على تجسيد السير الذاتية من خلال أفلامه لعل أبرزها فيلم Gladiator، الذي جسد فيه شخصية الإمبراطور الروماني "كومودوس"، المعروف على مر التاريخ بأنه الإمبراطور ذو الشخصية السادية، والذي كان ينظم مصارعات بين شعبه والحيوانات ويسعد بمشاهدة الحيوانات تفترسهم، كان متوترًا في البداية من تجسيد هذه الشخصية، لكنه سرعان ما نجح في أن يتقمصها بفضل مساعدة المخرج ريدلي سكوت، ولجأ "خواكين"، إلى زيادة وزنه كي يبدو مرفهًا مثل الشخصية، كما قص شعره وكان يحمل سيفه في كل مكان حتى غرفته في الفندق.