محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرصت الفنانة ماجي بوغصن، على توجيه رسالة لصناع مسلسل "دفعة بيروت" تزامنا مع عرض أولى حلقات العمل، اليوم الجمعة. وكتبت بوغصن، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مسلسل ‎دفعة بيروت.. عمل ضخم ومشغول بحرفية ومتعة.. تحية لكل اللي عملوا مجهود جبار بظروف صعبة". وأضافت: "مبروك جمال سنان فخورة فيك.. مبروك للرائعة هبة مشاري حمادة والمميز علي العلي وكل النجوم.. اليوم ٦:٠٠ مساءً بتوقيت بيروت والسعودية، ٧:٠٠ بتوقيت الإمارات على ‎شاهد". مسلسل "دفعة بيروت" من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وإنتاج مشترك بين "إيجل فيلم" و"جوي برودكشن". وبطولة كوكبة من الممثلين من مختلف الدول العربية والخليجية منهم: فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجي بوغصن عن "دفعة بيروت" : "عمل ضخم ومعمول بحرفية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.