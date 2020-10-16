علي ربيع لـ"الخليج 365": "ربنا يبعد كورونا عنا".. ولم أستقر على مسلسل رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان علي ربيع، إن فيلمه "الخطة العايمة" تأجل طرحه في دور العرض لفترة، بسبب توقفه أكثر من مرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية منه.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "وقفنا تصوير اكتر من مرة، عشان تصوير مسلسل (عمر ودياب)، وبعدين بسبب كورونا، ربنا يبعدها عننا"، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

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وعن مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة"، قال "ناس بتقول إنها من أحلى المسرحيات اللي شافوها في حياتهم، وده كفاية".

علي أكد أنه لم يستقر حتى الآن على العمل الذي سيشارك به في السباق الرمضاني المُقبل، موضحا "يا رب الاقي حاجات حلوة، المسلسلات مشكلتها بس بتبقى عايزة وقت احنا دايما بنتزنق في الوقت".

يُعرض لعلي ربيع حاليا فيلم "صباحية مباركة" تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج معتز التوني، وشارك في بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، كما يشارك في مسرحية "صباحية مباركة" إلى جوار أوس أوس (محمد أسامة)، إخراج أشرف عبدالباقي.