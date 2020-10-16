شيخ عن بهاء سلطان: جاءني يفضفض ويريد توجيه نشاطه الفني للإبتهالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر أحد الشيوخ ويُدعى أحمد علي درويش، صورتين مع الفنان بهاء سلطان، مؤكدًا عزم الأخير توجيه نشاطه الفني إلى الابتهالات والاناشيد الدينية.

وظهر بهاء رفقة "درويش"، وعلق الأخير على الصور قائلًا: "تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس، وأني أرى بداخله إنسانا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعزم هذه الأيام على اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للإبتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له".

وتابع: "وإذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله علي مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن يفضفض وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد".

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وأضاف: "خلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه، فوجدناه إنسانا بمعنى الكلمة، مقيمًا للصلاة، تاليًا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صل الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله، إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه".

وحاول "الخليج 365"، التواصل مع بهاء سُلطان للوقوف على تفاصيل الأمر، ولكن لم يتسن لنا الوصول.

من ناحية أخرى، يواجه بهاء سلطان أزمة امتدت لسنوات مع المنتج نصر محروس، دون الوصول لحل.