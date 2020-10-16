في يومه الأول بالقبر.. إهداء عمرة لروح محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت واحدة من جمهور الفنان الراحل محمود ياسين على القيام بمناسك العمرة، وإهداء ثوابها لروحه، وذلك في يومه الأول بالقبر، بعد دفنه أمس الخميس 14 أكتوبر.
ونشر السيناريست عمرو محمود ياسين، صورة تم التقاطها من أمام الكعبة الشريفة، ومكتوب عليها "إلى روح المرحوم الفنان محمود ياسين، تغمده الله برحمته وأسكنه الله فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الكريمة".
وعلق عمرو "أشكرك من كل قلبي.. وتعجز كلماتي عن امتناني وشكري العميق لكي اللهم اتقبل.. ألف ألف شكر.. عاجز عن الشكر".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل محمود ياسين العزاء فيه عقب مغرب اليوم الجمعة، في ساحة كومباوند رويال سيتي بالشيخ زايد.
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