إيرادات الخميس.. "Greenland" الثاني و"follow me" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 15 أكتوبر، فيلم " Break The Silence" بعد تحقيقه 195 ألفًا و221 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 97 ألفًا و822 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 75 ألفًا و402 جنيه، وحصل على الترتيب الرابع فيلم " Antebellum" بطولة Janelle Monáe، محققًا 47 ألفًا و885 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 37 ألفًا و292 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 28 ألفًا و521 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "trolls world tour" وحقق 16 ألفًا و193 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "The Nest" بطولة Jude Law، والذي حقق 13 ألفًا و841 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 13 ألفا و193 جنيها، في المركز العاشر جاء يأتي فيلم الرعب "follow me" بعد تحقيقه 12 ألفًا و380 جنيها.