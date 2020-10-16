إيرادات الخميس.. "الخطة العايمة" يحافظ على المركز الأول و"توأم روحي" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 4 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، وحققت الأعمال الأربعة مجتمعة أمس الخميس 15 أكتوبر، إيرادات قُدرت بـ567 ألفًا و845 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الخطة العايمة

احتل فيلم "الخطة العايمة" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققا 385 ألفا و615 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

زنزانة 7

حصل فيلم "زنزانة 7" على المركز الثاني، وحقق أمس 98 ألفًا و998 جنيها.

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فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

احتل المركز الثالث فيلم توأم روحي، محققا 68 ألفا و514 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز الرابع، بعد تحقيقه 14 ألفًا و718 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، بيومي فؤاد.