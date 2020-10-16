تراند اليوم : نقل نجل فنان شهير للمستشفى بعد ساعات على زفافه

نُقل نجل الفنان اللبناني فضل شاكر إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد ساعات من حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام.

وشارك محمد فضل شاكر صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي من داخل غرفته في المستشفى، وعلق أن سبب وعكته هو تعرضه للحسد.

وكتب محمد شاكر مع صورته: "أكلنا عين والله".

وقال في صورة أخرى يظهر فيها وهو مستلقي على السرير: "الحمدالله على كل حال".

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يشار إلى أن محمد فضل شاكر عقد قرانه على فتاة لبنانية إسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا الاثنين الماضي بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.

واقتصر الحفل على عدد محدود من أقارب العروسين، عملاً بقواعد السلامة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن فضل شاكر لم يتمكن من حضور زفاف نجله محمد بسبب وضعه القضائي، ولكنه عوّض غيابه بتقديم أغنية خاصة للعروسين.