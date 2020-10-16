بالأبيض ناهد السباعي تشعل مواقع السوشيال ميديا

أشعلت الفنانة ناهد السباعى مواقع التواصل الإجتماعي ،حيث قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على " أنستجرام " بفستان أبيض أنيق وهي جالسة داخل سيارة وتظهر بإطلالة كلاسيكية .
وعلقت ناهد قائلة :"الطريق موجود، سيكون دائمًا هناك ، عليك فقط أن تقرر متى تأخذه - كريس همفري" ،ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها .
من جانب أخر تشارك الفنانة
وتدور أحداث "ماكو"حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.
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