بالأبيض ناهد السباعي تشعل مواقع السوشيال ميديا



أشعلت الفنانة ناهد السباعى مواقع التواصل الإجتماعي ،حيث قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على " أنستجرام " بفستان أبيض أنيق وهي جالسة داخل سيارة وتظهر بإطلالة كلاسيكية .

وعلقت ناهد قائلة :"الطريق موجود

، سيكون دائمًا هناك ، عليك فقط أن تقرر متى تأخذه - كريس همفري" ،ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها .

من جانب أخر تشارك الفنانة

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ناهد السباعي في بطولة فيلم "ماكو" مع الفنانة بسمة، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي ومجموعه من الوجوه الجديد .

وتدور أحداث "ماكو"حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.