شاهد .. طارق العريان برفقة توأمه آدم و علي

نشر المنتج والمخرج طارق العريان صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "طارق" في الصورة برفقة توأميه علي و آدم أثناء قضائهم عطللة نهاية الأسبوع. Advertisements وفي سياق آخر، يقدم المنتج والمخرج الكبير طارق العريان أولى تجاربه في عالم الدراما التليفزيوينة من خلال مسلسل "باسيله"، من بطولة النجمة ريهام حجاج، وإنتاج موسى عيسى بمشاركة طارق العريان. الكبير طارق العريان أولى تجاربه في عالم الدراما التليفزيوينة من خلال مسلسل "باسيله"، من بطولة النجمة ريهام حجاج، وإنتاج موسى عيسى بمشاركة طارق العريان. وكان من المقرر إنطلاق المسلسل في سباق رمضان 2021، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل المسلسل بسبب ظروف كورونا، وصعوبة التصوير والسفر، حيث سيتم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، وذلك وفقا لقصة المسلسل، والعمل من بطولة النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

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