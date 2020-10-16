موعد وتفاصيل حفل أحمد فوزي فى ساقية الصاوي

يحيى المطرب الموهوب أحمد فوزي حفلًا غنائيًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي على مسرح النهر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 17 من أكتوبر الجاري، فى تمام السابعة والنصف مساءً.

يشار إلى أن أحمد فوزى مطرب مصري بدأ الغناء بشكل احترافي في عام ٢٠١١

من خلال فرقة "ورشة وطن"، وصدرت له اغاني خاصة فيما بعد منها (واخد على خاطرك - من بعد الساعة ١٢ - ماتتكلمش -هعيش ملك).

وغنى (دي مش فيونكه) من الحانه وكلمات الشاعر

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عمرو حسن. وغنى ايضا اعمال لمطربين اخرين لاقت نجاحًا منها (ابن آدم - مالي النهاردة - لجسمك عطر).

الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.