الليلة.. عزاء الفنان محمود ياسين بالشيخ زايد

يقام مساء اليوم، الجمعة عزاء الفنان القدير محمود ياسين، وذلك عقب صلاة المغرب، في منطقة الشيخ زايد.

ويشار إلى أن كان توفي صباح الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض .

وكان أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود

ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

Advertisements

وحرص على حضور الجنازة أمس عدد كبير من نجوم الفن وهما نجله السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته شهيرة التى انهارت من البكاء، وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، وحفيده محمود ياسين، النجوم نادية الجندي، أحمد السقا، حسين فهمي، سوزان نجم الدين،

عزت العلايلى، أشرف زكي، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، منة بدر تيسير، المخرج مصطفى فكري، الفنان عبد الله مشرف، أحمد العوضي، حنان مطاوع، سهير المرشدي، وعدد من الأقارب.

ويذكر أن النجم الراحل له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية، ومتزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الفنان محمد رياض.