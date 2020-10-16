الليلة.. استكمال حلقة مصطفى قمر وابنه تيام في معكم منى الشاذلي

يستكمل النجم مصطفى قمر ونجله تيام حلقة أمس في برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويذاع عبر شبكة قنوات cbc، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتحدث قمر

وتيام عن أعمالهم الفنية المقبلة، كما يكشفان أسرار لأول مرة للجمهور، كما يتحدث تيام عن العديد حول مواقف والده النجم مصطفى قمر معه في حياته الشخصية، وكيف شجعه على خوض تجربة التمثيل.

ويذكر أن يذاع برنامج "معكم منى الشاذلي" خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء عبر فضائية "cbc".