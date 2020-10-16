تفاصيل وموعد حفل فريق "تالنت كيدز" في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي حفلًا غنائيًّا جديدًا لفريق "تالنت كيدز"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من أكتوبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمسرح النهر. تم إنشاء فرقة Talent Kids فى شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية، وأيضًا معد فى البرامج الغنائية والمواهب MBC Group فى لبنان ومايسترو فرقة the voice kids بدار الأوبرا المصرية. الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية، وأيضًا معد فى البرامج الغنائية والمواهب MBC Group فى لبنان ومايسترو فرقة the voice kids بدار الأوبرا المصرية. Advertisements وتتكون الفرقة من 6 إلى 10 عازفين و 14 مطربًا، وقامت الفرقة بإحياء أكثر من حفلة بالنادى العام لضباط الشرطة وجامعتى الزقازيق وعين شمس. و 14 مطربًا، وقامت الفرقة بإحياء أكثر من حفلة بالنادى العام لضباط الشرطة وجامعتى الزقازيق وعين شمس. الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

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