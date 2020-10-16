الليلة.. حفل إنشاد ديني بساقية عبدالمنعم الصاوي

تقدم فرقة الإخوة أبو شعر حفل إنشاد ديني جديد، اليوم الجمعة الموافق 16 من أكتوبر، وذلك بقاعة النهر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقية متنوعة من أجمل الأناشيد

الدينية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

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"الإخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر"

ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعي.

الجدير بالذكر أن كانت الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.