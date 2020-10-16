فيديو.. مبطلناش إحساس لتامر حسني تتجاوز الـ 355 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "مبطلناش إحساس" للنجم تامر حسني حاجز الـ 355 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 على طرحها عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كلمات محمد القاياتي،

ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس.

يضم ألبوم "خليك فولاذي" 12 أغنية، منها: "جاور السعيد، خليك فولاذي، بحبك، قد الفراق، نفس النهاية، كرهتني في الحب، دور ع الحقيقة، دلوقتي أرتاح، أغيب عنك،

فجأة، اختراع وتعرف فلان".

وتقول كلمات الأغنية:

كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا

ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا

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كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات

بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا

بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس

مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس

بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس

سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا

بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا

كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا

بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا