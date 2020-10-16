تراند اليوم : هكذا إحتفلت صابرين بعيد ميلاد نجلها – صورة

احتفلت الفنانة صابرين بعيد ميلاد نجلها “نور”.

ونشرت صابرين صورة مع ابنها عبر حسابها على Instagram، وكتبت: “كل سنة وأنت طيب وعقبال سنين كتير من حياتك كلها نور زي اسمك وأيامك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة يا رب يبعد عنك كل شر ويقربلك الخير كله ويحميك وتكون دائما في حفظه ويكون راضي عنك وكل يوم يكون أحلى من اللي قبله كل سنة وأنت طيب يا نور عيني”.

يذكر أن صابرين شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “ليالينا 80″، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، بالاشتراك مع خالد الصاوي والممثلة الشابة رنا رئيس، وإخراج أحمد صالح.