تراند اليوم : صورة من الزمن الجميل لصالح سليم مع أولاده في الطفولة – هل يشبهوه ؟

لقبه محبوه بالمايسترو، لاعب كرة القدم الذي حقق بطولات مع ناديه ليتدرج بعد الاعتزال في المناصب ويصبح رئيس القلعة الحمراء، اقتحم عالم التمثيل بـ3 أفلام، هو الفنان ورئيس النادي الأهلي صالح سليم.

وفي صورة نادرة للراحل صالح سليم، ظهر مع نجليه الفنان هشام سليم وشقيقه خالد وهما في عمر الطفولة وظهروا وهم يستمتعون بوقتهم، لتوثق الكاميرا هذه اللحظة بصورة نادرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن هشام سليم شارك في رمضان 2019 بمسلسل “كلبش3” مع أمير كرارة وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزي وهالة فاخر ‏وأحمد العوضى وإسلام جمال وأميرة العايدي ومحمد علي رزق وأحمد إمام وعدد آخر من الفنانين، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ‏ميمي وإنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي‎.‎