تراند اليوم : محمود ياسين الغائب الحاضر في قلوب أسرته بهذة الوصية – شاهد

كشف الفنان عمرو محمود ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، عن حقيقة وصية والده قبل وفاته.

وقال عمرو محمود ياسين خلال المداخلة:”أن حب المصريين لمحمود ياسين يعود إلى أنه كان يختار أعمال تمس المواطن والاسرة المصرية والأعمال الوطنية والدينية، مؤكدا أن والده كان يعي قدرة كلمة فنان وأنه قدوة يحرص على الظهور في أفضل صورة وسلوك.

وردا على سؤال متعلق بوصية الفنان الراحل له قبل وفاته، علق قائلا: “مفيش وصية بالمعنى المفهوم ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير وديما كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزء من الأسرة تخلص في مشاعرك”، مؤكدا أن الاخلاص مفتاح نجاحه في حياته كلها ولمن مفيش وصية بالمعنى المفهوم من وصية على فراش الموت.

وأعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن فخره بمشهد جنازة والده الفنان الراحل، قائلا: “الوالد أعماله قليلة منذ حوالي 10 سنوات، وهو بعيد عن الساحة ورغم هذا كان في اهتمام كبير من المصريين ودعم ومساندة جبارة وده بسبب ارث الوالد عبر تاريخ طويل في الفن والمسرح والاذاعة”.