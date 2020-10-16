تراند اليوم : بعد وفاته .. أول عمرة للراحل محمود ياسين – شاهد

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين الشكر لمعتمره قامت بتأدية العمرة لروح الفنان محمود ياسين.

نشرت رانيا عبر حسابها على Instagram صورة أرسلت لها، يظهر فيها يد سيده تمسك بورقة مكتوب عليها “عمرة إلى روح المرحوم الفنان محمود ياسين تغمده الله برحمته وأسكنه الله فيسح جناته” مع توجيه التعازي لأسرته.

وكتبت رانيا تعليقا على الصورة: “شكرا جزيلا لهذه المعتمره التي لا أعرفها وقامت بهذه العمرة أثناء الجنازه والدفن ربنا يجعله في ميزان حسناتها وحسنات أبي رحمه الله عليه”.

ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح الأربعاء 14 أكتوبر عن عمر ناهز الـ79 عاما.

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ويقام عزاء الراحل في ساحة كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد اليوم الجمعة 16 أكتوبر بعد صلاة المغرب.