الملكة إليزابيث تفتقد حفيدها نجل الأمير هاري أرشي بشكل رهيب

رنا صلاح الدين - تفتقد الملكة إليزابيث الثانية حفيدها أرشي البالغ من العمر 17 شهرًا والذي يعيش مع والديه ميجان ماركل والأمير هاري في لوس أنجلوس.

وفقًا لتقرير صادر عن New Zealand Herald، شعرت الملكة بالفزع من قرار دوق ودوقة ساسكس بالاحتفال بعيد الميلاد في قصرهما في لوس أنجلوس حيث تفتقد أرشي بشكل رهيب.

كانت آخر زيارة لميغان ماركل والأمير هاري للمملكة المتحدة في مارس قبل انتشار جائحة فيروس كورونا بسبب ارتباطاتهما الملكية الأخيرة، لكن ابنهما أرشي لم ينضم إليهما.

كما كانت هناك تقارير تفيد بأن الزوجين الملكيين سيعودان إلى المملكة المتحدة قبل عيد الميلاد، لكن الآن تشير تقارير موقع ET Online، أنهما لن يعودا إلى بريطانيا "في أي وقت قريب".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ميجان والأمير هاري وابنهما آرتشي يعيشون في الخارج منذ نوفمبر 2019. كما أنهم لم يحتفلوا بعيد الميلاد مع الملكة العام الماضي. في وقت لاحق، أعلن الزوجان التنحي من منصبهما من كبار العائلة المالكة في وقت سابق من هذا العام وانتقلا إلى كاليفورنيا مع ابنهما.