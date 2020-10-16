أراس بولوت أينملي يصل بـ“المعجزة” إلى الصين

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة 7” من بطولة أراس بولوت أينملي حصد نجاحات كبيرة حول العالم بعد عرضه عبر عدّة تطبيقات إلكترونية.

وفي التفاصيل فقد انتشرت عناوين أخبار في الصحافة التركية تقول بأن الفيلم بدأ عرضه في الصين دون الكشف عن أي تفاصيل.

فمن بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في تركيا والوطن العربي عبر شبكة نتيفلكس يبدو أن دائرت انتشاره بدأت تتوسع ليصل إلى العالم أجمع.

وكان الفيلم قد حصد خمس جوائز في مهرجان أزمير الدولي الذي أُقيم قبل فترة لأبطال العمل والمخرج وجائزة أفضل فيلم.

ويحكي الفيلم قصة أب يعاني من اضطرابات عقلية يدخل السجن ظلمًا ويريد رؤية ابنته الصغيرة داخل الزنزانة فتبدأ الأحداث!