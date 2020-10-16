متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة 7” من بطولة أراس بولوت أينملي حصد نجاحات كبيرة حول العالم بعد عرضه عبر عدّة تطبيقات إلكترونية.
وفي التفاصيل فقد انتشرت عناوين أخبار في الصحافة التركية تقول بأن الفيلم بدأ عرضه في الصين دون الكشف عن أي تفاصيل.
فمن بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في تركيا والوطن العربي عبر شبكة نتيفلكس يبدو أن دائرت انتشاره بدأت تتوسع ليصل إلى العالم أجمع.
وكان الفيلم قد حصد خمس جوائز في مهرجان أزمير الدولي الذي أُقيم قبل فترة لأبطال العمل والمخرج وجائزة أفضل فيلم.
ويحكي الفيلم قصة أب يعاني من اضطرابات عقلية يدخل السجن ظلمًا ويريد رؤية ابنته الصغيرة داخل الزنزانة فتبدأ الأحداث!
كانت هذه تفاصيل خبر أراس بولوت أينملي يصل بـ“المعجزة” إلى الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.