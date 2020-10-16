“100 هزة” بين محمد شاهين ولايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كليب جديدة للنجم المصري محمد شاهين لأغنية بعنوان “100 هزة”. الكليب تم تصويره في مدينة دبي وتم إصداره على شكل فيلم هوليودي قصير من إخراج عادل سرحان. وأغنية “100 هزة” كلمات حسام_سعيد، ألحان أحمد أبوزيد وتوزيع زووم. نفيد بالذكر أن محمد شاهين، الفائز بلقب ستار أكاديمي بموسمه العاشر، كان قد انضم في شهر تموز/يوليو الماضي إلى أسرة نجوم شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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