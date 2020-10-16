فن ومشاهير

مفاجأة من محمد عساف لجمهوره

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار النجم الفلسطيني محمد عساف حماس جمهوره حول المفاجأة التي يحضرها لهم.

وفي التفاصيل، قام محمد عساف بنشر فيديو في خاصية الستوري الخاصة به عبر حسابه في “انستقرام” من احدى الستوديوهات جمعه بالفنانة الشابة حلا الترك علق عليه بكلمة “قريبًا”.

نفيد بالذكر أن محمد كان قد أطلق في شهر آب/أغسطس الفائت أغنية “سلام الله” كلمات سائد السويركي، ألحان ياسر عمر، توزيع موسيقي يعقوب الأطرش وإخراج معن سمارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من محمد عساف لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا