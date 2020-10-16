مفاجأة من محمد عساف لجمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: أثار النجم الفلسطيني محمد عساف حماس جمهوره حول المفاجأة التي يحضرها لهم.
وفي التفاصيل، قام محمد عساف بنشر فيديو في خاصية الستوري الخاصة به عبر حسابه في “انستقرام” من احدى الستوديوهات جمعه بالفنانة الشابة حلا الترك علق عليه بكلمة “قريبًا”.
نفيد بالذكر أن محمد كان قد أطلق في شهر آب/أغسطس الفائت أغنية “سلام الله” كلمات سائد السويركي، ألحان ياسر عمر، توزيع موسيقي يعقوب الأطرش وإخراج معن سمارة.
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