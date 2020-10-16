مفاجأة: بيرين سات تُغني مع زوجها

متابعة بتجـــــــــــــرد: أفادت بعض التقارير أن الممثلة التركية بيرين سات ستجتمع مع زوجها الفنان كنان دوغلو بديو غنائي.

ومن المقرر أن يضم “دوغلو” الديو الى ألبومه الجديد المقرر طرحه في الفترة القادمة.

نذكر أن بيرين سات كانت قد تحدثت في لقاء اعلامي عن الصعوبات التي واجهت زواجها من “دوغلو” بسبب كونهما مشهوران والأنظار دائماً مصوّبة عليهما. لكن بسبب وجودهما في منزل واحد منع انفصالهما بعدما شعرا بالحب تجاه بعضهما البعض.

بيرين وكنان تزوجا في 29 تموز 2014 في لوس انجلوس وسط مجموعة من الاصدقاء والأهل. ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم لا زالت الإشاعات تلاحقهما حول انفصالهما، ما دفع بـ بيرين الى الانفجار غضباً في الأسابيع الماضية بوجه الصحفيين الاتراك، الذين يروجون لهذه الأخبار الكاذبة حول طلاقها. مشيرة إلى أنها إضطرت هذه المرة للرد على هذه الإشاعات رغم تجاهلها لها في السابق. وأكدت بيرين على العلاقة المتينة التي تربطها بزوجها، الذي وصفته بحبيب عمرها.