حسين الجسمي يحقق رقمًا قياسيًا بأغنية “بالبنط العريض” في شهرين

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل أغنية “بالبُنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي تحقيق الأرقام القياسية، حيث تخطى الفيديو الخاص بها عتبة الـ200 مليون مشاهدة في شهرين فقط على قناة الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “بالبنط العربض” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما. وأصبحت “تريند” لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة، حيث نالت إعجاب الكثيرين، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين مندمجين مع أنغامها، ويرقصون على وقع ألحانها.

جدير ذكره أن الأغنية تتصدّر منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.