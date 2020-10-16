مسلسل "إنداستري".. كواليس فساد وعنصرية القطاع المالي العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق في نوفمبر المقبل عرض المسلسل التلفزيوني الجديد "إنداستري" في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويغوص هذا العمل الذي أنتجته "إتش بي أو" و"بي بي سي" في عمق القطاع المالي العالمي، بما فيه من منافسة وفساد وعنصرية وتمييز على أساس الجنس وسوى ذلك.

وتعكس الحلقات الـ8 من هذا المسلسل واقع التنافس المحموم والشرس بين عدد من خرّيجي الجامعات داخل مصرف استثماري كبير في لندن، لانتزاع المناصب القليلة المتوافرة.

وتُعرَض الحلقة الأولى من المسلسل على المحطات الأمريكية في 9 نوفمبر، على أن يبدأ في اليوم التالي عرضها على الشاشات الصغيرة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبريطانيا.

وقد تولت إخراج الحلقة الأولى الممثلة والمنتجة الأمريكية لينا دانام التي سبق لها أن قدّمت مسلسل "جيرلز".

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وتعود فكرة المسلسل إلى شركة "باس وولف" الويلزية للإنتاج وخصوصاً إلى جاين تانتر التي شاركت في تأسيسها.

واستوحت تانتر الفكرة من مقتل متدرب في أحد المصارف الأمريكية في لندن قبل سنوات.

وقالت تانتر خلال حلقة نقاشية أقامها هذا الأسبوع مهرجان لندن السينمائي، إن هذه الواقعة "تعطي فكرة" عن هذا العالم "وعمّا يدور في كواليسه".

أما السيناريو فكتبه مبتدئان هما كونراد كاي وميكي داون، استلهما تجربتهما الخاصة خلال عملهما في مصارف عالمية في العاصمة البريطانية.