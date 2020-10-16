نيللي كريم تبكي مع الكيلاني

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تكشف الفنانة المصرية نيللي كريم عن جانب من حياتها الشخصية ولم تتمالك دموعها مع الاعلامية وفاء الكيلاني.

ففي إطار برنامج "السيرة" تستضيف الكيلاني الفنانة نيللي كيريم في حلقة ثانية وحسب الاعلان التشويقي، تتحدث كريم عن فشل زواجاتها، وتتناول باكية تعرضها للخيانة الزوجية. كما تتحدث عن عائلتها وبناتها وأعمالها الفنية وخطيبها الحالي.

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