شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانة آية عبدالله فى مسابقة "أنا المصرى" بوزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الفنانة آية عبدالله للسنة التانئة علي التوالي بمسابقة " انا المصري" وحصلت على المركز الثانى وغنت أمس خلال احتفالية "نصر أكتوبر" اغنية "مصر تكسب" من الحان أحمد فوزي عز الدين وكلمات الشاعر محمد حمد .



مسابقة انا المصري

مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في موسمها الثالث، جاءت جوائزها كالتالي : الجائزة الأولى مناصفة بين كل من الفنانة مروة أبوزيد عن أغنية "بنت البلد" والفنان محمد شطا عن أغنية "سبت سيرة"، أما الجائزة الثانية فهي مناصفة بين كل من الفنانة آية عبد الله عن أغنية "مصر تكسب" والفنانة ماريا نظمي عن أغنية "وقت خنقة"، وفاز بالجائزة الثالثة الفنان أحمد كيكار عن أغنية "فداكي الروح"، وفاز بالجائزة الرابعة الفنان أسامة علي عن أغنية "بشوفك يا بلدي"،وقد فاز بالجائزة الخامسة الفنان محمد طارق عن أغنية "اسمي مصري". واشرف علي هذه المسابقة الدكتورة هويدا حرك .

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وزيرة الثقافة وخالد جلال يكرمان اية عبد الله

آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت اعماق الفن في الرابعة من عمرها عن طريق دار الاوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب وأبدعت في اغاني كوكب الشرق أم كلثوم كما كانت ايضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش وحققت ايه عبد الله المركز الثالث في مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا لعام 2011