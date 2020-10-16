شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور للطفل عمر الحريرى فى السينما مع نجيب الريحانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الموافق 16 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الحريرى، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2011، وهو أحد عمالقة ورواد الفن الذين أعطوه من إبداعاتهم منذ كان طفلا حتى نهاية حياته.

وقد لا يعلم الكثيرون أن الفنان عمر الحريرى الذى طالما شاهدوه فى أدوار الشاب الوسيم بطلاً فى بعض الأفلام السينمائية أو صديقاً للبطل فى عدد آخر من الأفلام واستمتعوا بأدائه بعدما تقدم فى العمر حتى رحل وهو فى سن الـ85 أثناء مشاركته فى عرض مسرحى للأطفال، كان أول ظهور له بالسينما وهو طفل مع الفنان الكبير نجيب الريحانى فى فيلم سلامة فى خير، حيث شارك فى مشهد وهو يغنى مع أطفال المدرسة الذين يستقبلون سلامة الذى ينتحل اسم الأمير.

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ولد فى عام 1926 وكان ضمن أول دفعة تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1947، وكان من زملائه شكرى سرحان وحمدى غيث ، وبعد تخرجه عمل بمسرح يوسف وهبي ثم بالمسرح القومي، وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية.



عمر الحريرى مع أستاذ زكى طليمات وزملائه خريجى أول دفعة من معهد الفنون

بدأ عمر الحريرى مشواره السينمائى عام 1950 حيث ظهر في فيلم (الافوكاتو مديحه) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي وشارك بعدها فى أكثر من 100 فيلم، أبرزها "سكر هانم، نهر الحب، معالي الوزير، الرباط المقدس، الآنسة حنفي، رسالة غرام"، وشارك في عدد كبير من المسلسلات الدرامية الدينية والاجتماعية ومنها "أوراق الورد" أمام الفنانة وردة الجزائرية 1979، و"أحلام الفتى الطائر" بطولة عادل إمام، وساكن قصادى ، و"شيخ العرب همام" مع الفنان يحيى الفخراني، كما شارك عادل إمام في مسرحياته الشهيرة "الواد سيد الشغال" و"شاهد ما شافش حاجة".

وفي عام 2007 أصيب الفنان الكبير بمرض سرطان العظام، ولم تمنعه ألام المرض الشديدة من المشاركة فى الأعمال الفنية فظل يعمل حتى أخر يوم فى حياته وتوفى أثناء مشاركته في عرض مسرحي للأطفال، فى 16 أكتوبر عام 2011 عن عمر يناهز 85 عاما.