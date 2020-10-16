زعيم كوريا الشمالية يبكي ويعتذر من شعبه.. “آسف فشلتُ في إرضائكم”

متابعة بتجــــــــــــرد: لم يتمالك زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مشاعره، أثناء تقديمه اعتذاراً نادراً لشعبه في ظلّ الأوقات العصيبة التي تفاقمت في البلاد بسبب فيروس كورونا بالدّرجة الأولى.

وفي التّفاصيل، فألقى كيم كلمة بمناسبة العرض العسكري الضخم الذي أقيم في نهاية الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى الـ75 لحزب العمّال الحاكم وعبّر عن فشله في توفير ظروف عيش أفضل لشعبه.

وقال كيم: “لقد وضع شعبنا ثقته في شخصي بشكل أعلى من السماء وأعمق من البحر، لكنّني أخفقت في إرضائه في كثير من الأحيان. أنا حقاً آسف لذلك… جهدي وإخلاصي لم يكونا كافيين لتخليصكم من الصعوبات التي تواجههم في حياتهم”.

وقد أفاد بعض المحلّلين أنّ بكاء كيم يشير إلى تزايد الضغوط على نظامه بحيث ناقش المصاعب الثلاثة الّتي يعاني منها شعبه وهي فيروس كورونا والعقوبات الدّولية والكوارث الطّبيعية. أمّا من جهة أخرى، فأكّد آخرون أنّ كيم أراد أن يكسب تعاطف الشعب معه.