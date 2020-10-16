هذه المرة ليست اشاعة.. نجمة The Voice خلعت الحجاب

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد العديد من الاشاعات الّتي طالتها منذ ظهورها بشأن خلعها الحجاب، تواجه نجمة The Voice الفرنسية من أصول سورية منال إبتسام إنتقادات لاذعة بعدما قررت خلع حجابها بالفعل.

وفي أوّل ردّ لها، أكّدت منال إبتسام أن قرار خلع حجابها شكّل لها مشكلة كبيرة بعدما عُرفت بإرتدائه منذ سنة 2016، نافيةً ما يُشاع عنها أنها تخلّت عن الإسلام.

واعترفت منال إبتسام أن الكثير من الأشخاص قد تخلوا عنها بعد قرارها بخلع الحجاب، وانقلبوا ضدها وباتوا يكرهونها.