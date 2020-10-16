حسن شاكوش يخضع لجلسات تدريب استعدادًا لاختبارات “المهن الموسيقية”

متابعة بتجــــــــــرد: يخضع مغني المهرجانات حسن شاكوش لتدريبات صوتية مكثفة هذه الفترة، استعدادًا للتقدم إلى لجنة اختبارات الأصوات بنقابة المهن الموسيقية، والمقرر فتح أبوابها الثلاثاء المقبل، داخل مقر النقابة.

وأفادت بعض المصادر أن شاكوش يخصص ساعتين يوميًا للتدرب مع عدد من أساتذة الموسيقى لاكتشاف مناطق جديدة في صوته، خاصة أنه يسعى للانضمام إلى شعبة المهرجانات التي تعتزم النقابة تدشينها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حسن شاكوش قد شارك في أوبريت “حكاية مصر” بالغناء مع كل من وائل جسار، محمد فؤاد، مدحت صالح، محمد دياب، مي سليم، عمر كمال، هشام عباس، أمينة وياسمين علي.