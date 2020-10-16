بوراك دينيز يرتبط بامرأة تكبره ب 7 سنوات

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بصور تم نشرها عن الممثل التركي بوراك دينيز أثناء خروجه من منزل عارضة الأزياء الشهيرة ديدام سويدان.

الصور دفعت الكثيرين للحديث عن علاقة حب تجمع الثنائي وهو ما أكّدته ديدام في تصريح صحافي رافضة الدخول في تفاصيل حياتها الخاصة.

ديدام تكبر بوراك بسبع سنوات حيث تبلغ من العمر 36 عاماً بينما يبلغ هو 29 عاماً وكان قد تم تداول اسمها سابقًا إلى جانب الممثل بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية.

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ديدام منذ أكثر من سنة شنّت هجوماً عنيفاً على الذين يُنشؤون حسابات على إنستغرام لأبنائهم قبل ولادتهم ما دفع البعض للاعتبار أنها تهاجم بوراك وفهرية.

لكنها عادت واوضحت أنها تقصد الذين يفتتحون حسابات مزيفة لبناء المشاهير ولا تقصد بوراك وفهرية بعد الكثير من الجدل الذي اُثير حول ذلك.