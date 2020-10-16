بالصورة – الوليد الحلاني ينام في أحضان والده كطفل صغير: “أحلى نومة بالدني”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الوليد الحلاني، ابن الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لفتت أنظار الكثير من المتابعين. وفيها ظهر وهو ينام على صدر والده كما لو أنه طفل صغير وأرفقها بتعليق عبر من خلاله عن حبه لوالده وعن شعوره بالأمان إلى جانبه وكتب: “أحلى نومة بالدني”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على التطبيق وعبر الكثيرون عن إعجابهم بتماسك أسرة الفنان. وتفاعل مع الصورة أكثر من 48 ألفاً في ساعات قليلة. وكانت من بين هؤلاء شقيقتا الوليد ماريتا التي علقت برموز القلب الأحمر ودانة التي كتبت: “حبي”.

كذلك أعاد الفنان بدوره نشر الصورة على حسابه الخاص وأرفقها بالتعليق نفسه. ويشار إلى أنه طمأن في وقت سابق محبيه ومتابعيه إلى صحته وصحة أفراد أسرته إثر انتشار فيروس كورونا وسط عدد كبير من أبناء قريته الحلانية.

ورد على ذلك من خلال رسالة نشرها على حسابه على التطبيق وكتب: “أشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي. نحن بخير الحمدلله. حالياً متواجدون في الحلانية مع أحبائنا وأهلنا”.

وأضاف: “آل الحلاني ملتزمون بالحجر المنزلي حسب أرشادات وزارة الصحة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى على أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها علينا جميعاً”.