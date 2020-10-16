شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تهنئ ابنتها نانسى بعيد ميلادها على أنغام "أمورتى الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة رانيا يوسف على تهنئة ابنتها نانسى بعيد ميلادها الـ 17، ونشرت فيديو لمجموعة من الصور تجمعهما بأغنية "أمورتى الحلوة"، وعلقت رانيا على الفيديو الذى نشرته عبر تويتر قائلة، "عيد ميلاد بنتى وصاحبتى نانسى.. كل سنة وأنتى حتة منى وهفضل دايماً سند ليكى طول العمر، وهعمل كل حاجه تخليكى سعيدة ومبسوطة وتكبرى أكثر فى حياتك.. عدى 17 سنه بس هتفضلى طفله مهما كبرتى، ربنا يسعدك ويوفقك فى حياتك يا نانسى يا بنتى ويسعدك فى حياتك دائما".

واعتادت الفنانة رانيا يوسف على التواصل مع متابعيها من وقت لآخر عبر حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تحرص على مشاركة متابعيها بيومياتها من آن لآخر، كما حدث مؤخراً حينما نشرت صورة لها من إجازتها وهى ترتدى فستانا.



رانيا يوسف وابنتها

وكانت استعادت النجمة رانيا يوسف، ذكريات مرور 20 عاما على عرض مسلسل عائلة الحج متولى للنجم الراحل نور الشريف، ونشرت رانيا يوسف صورة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، تجمعها بنجوم عمل المسلسل خلال كواليس التصوير، وعلقت قائلة: "20 سنة عدوا على مسلسل عائلة الحاج متولى"، ثم وجهت سؤالا إلى متابعيها: "مين فاكر رانيا يوسف كان اسمها إيه فى المسلسل؟".

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وعلى جانب آخر واصلت الفنانة رانيا يوسف حملتها ضد المتحرشين التى أطلقتها منذ عدة أسابيع لفضح الأشخاص الذين يوجهون لها رسائل إلكترونية عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، يكون مضمونها عبارات تحرش وإهانة بحقها.