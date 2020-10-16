شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مجدى كامل: خايف من اللى جاى واللى فات أوحش أيام حياتى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ عادل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد متابعيه على موقع إنستجرام، حينما أعلن أنه يعيش مؤخراً أوحش أيام حياته على حد وصفه، مستعرضاً أسباب هذا الشعور حينما أكد أنه مريض دون التوصل لعلاج أو معرفة سبب مرضه فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لشعوره بالحزن بعد أمور كثيرة تعرض لها مؤخراً.

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ابن مجدى كامل

وكتب "أنا بكتب الكلام ده وأنا إيدى بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر ومش عارف أنا عندى إيه ومش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز أخلى حد يشيل همى، بس أنا هكتب الكلام اللى عايز أكتبه ده علشان أنا مش عارف اللى جاى إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتى بايظة بقالها أربع شهور من يوم 15 - 6 لحد النهاردة".



ابن مجدى كامل على انستجرام

ثم أضاف : "الأربع شهور دور أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني و تعبتني و أثرت علي نفسيتي، أولهم كان اول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم 15 - 6، بعدها كان وفاة حفناوى صاحبى وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقي أكننا نعرف بعض من الحضانة، وكان في ذكريات حلوة أوى لينا مع بعض، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل بس الحمد الله علي كل شىء و لحد دلوقتي البيت لسه بايظ".

ثم استكمل حديثه حول مرضه بقوله: "وآخرهم بقي وده لسه من 3 ايام اني تعبت جدا فجأة وتعبت تعب مش عادى ومش عارف أنا عندي ايه ولا الدكاتره عارفين أنا عندى ايه، خدت جميع الأدوية وخدت حقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجه و برضه مفيش اي تحسن، انا بكتب الكلام ده دلوقتي و انا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز أعمل كده بس عملت كده وكتبت كده وهنزله علشان أنا بجد خايف من اللي جاي ومش عارف إيه اللى ممكن يحصل، فعلشان لو حصل حاجة أكون كتبت كل اللي جوايه وأكون ارتحت أنى عملت كده و علشان برضه تكونوا عارفين إن الضحك والهزار والخروج والاستوريز مش دى الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هى اللى انا حكاتها دلوقتي ، محدش يعرف انت حياتك عامله ازاي ولا ايه اللي بيحصل فيها ولا جواك ايه كله شايفك في صور و فيديوهات مش حقيقيه ، المهم ربنا يستر في اللي جاي و يعدي علي خير ان شاء الله علشان المره دي انا بجد حسات بالموت ، فلو عدت علي خير حيات الواحد هتتغير تماماً في كل حاجه حته في الصور و الفيديوهات ، اسف اني طولت عليكوا ، يارب انت الشافي المعافي".