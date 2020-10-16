شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يحتفل بانتهاء تصوير مشاهده فى "الوجه الآخر" مع أسرة المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان ماجد المصرى بانتهاء تصوير أحداث دوره فى مسلسل "الوجه الآخر"، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقاطع من الكواليس، أثناء الاحتفال مع أسرة المسلسل، بانتهاء تصوير آخر مشاهد العمل، مع المخرج سميح النقاش، حيث ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبد الغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلى.



ماجد المصرى

تدور الأحداث حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة فى الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.



جانب من الاحتفال

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.