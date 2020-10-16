شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند وأنطونيو بانديراس يصوّران مشاهد من فيلم "Uncharted" بسواحل إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الممثلان توم هولاند وأنطونيو بانديراس هذا الأسبوع بتصوير العديد من مشاهد الفيلم الجديد "Uncharted"، المستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من الشهر الجاري، حسبما أفادت الجمعة بلدية تلك المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ومن المتوقع عرض فيلم "Uncharted"، الذي يمتلك أعلى ميزانية إنتاج لشركة "Sony Pictures" هذا العام بأكثر من 230 مليون دولار، في ديسمبر المقبل.

وبلغت تكلفة التصوير في هذه المنطقة السياحية حوالي 175 ألف دولار.