شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور جديدة لـ جانا ابنة عمرو دياب بعد طرحه "أهه أهه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت جانا ابنة الهضبة عمرو دياب على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، حيث يحظى أبناء الهضبة بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب الشهرة الكبيرة لوالدهم، وهو ما ظهر مؤخراً حينما نشرت جانا ثلاث صور جديدة لها تفاعلت بها مع متابعيها، وذلك بعد ساعات من طرح الهضبة أحدث أعماله الغنائية "أهه أهه".



جانا ابنة الهضبة

من ناحية أخرى طرح المطرب عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية ممثلة أغنية "أهه أهه"، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو يتضمن مقطع من بداية الأغنية، وعلق عليه بالتأكيد على أن الأغنية تم طرحها على أحد التطبيقات الشهيرة في عالم الموسيقى.



جانا ابنة عمرو دياب

وكان حرص الهضبة عمرو دياب على نعى الفنان الكبير محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض، ونشر الهضبة صورة لمحمود ياسين عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير ‫محمود ياسين رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".



جانا عمرو دياب

كما سبق ووجه الفنان عمرو دياب، الشكر للكاتب الكبير إبراهيم عيسى بعد تصريحات الأخير عن تجربة الهضبة الموسيقية، قائلا فى رسالة لعيسى: "كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشوارى".