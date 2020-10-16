شكرا لقرائتكم خبر عن سر الكيمياء الفنية بين الراحل عمر الحريرى والزعيم عادل إمام فى فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم، الذكرى التاسعة لوفاة الفنان الكبير عمر الحريرى، حيث رحل عن عالمنا فى 16 أكتوبر عام 2011، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية الكبيرة، حيث شارك الحريرى فى عدد كبير من الأعمال الكلاسيكية فى السينما المصرية، فخلد اسمه كواحد من علامات الفن السابع فى مصر.

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فى لقاء نادر له عبر التليفزيون المصرى، تحدث الفنان الراحل عمر الحريرى، عن علاقته بالزعيم عادل إمام، حيث قال "زمان لما كنا صغيرين كنا بنبص للفنانين الكبار باحترام كبير، والنهاردة لما كبرنا في بعض الشباب بيبصلنا باحترام برضه، اللى عاوز أقوله إنى فى يوم التقيت بفنان يؤدى أدوار فكاهية وكوميدية، وقالى أنا كنت بحب أشوفك وأنا صغير وجيه اليوم اللى هنشغل فيه مع بعض والتقينا في عمل مسرحى كبير قدمنا لمدة 8 سنين.. هو الفنان العظيم حبيب قلبى عادل إمام".



عمر الحريري

وتابع الحريرى، "الحقيقة هو فنان متكامل مش كوميدى بس.. هو بيجسد الموقف الإنسانى .. التقينا مع بعض في شاهد ماشفش حاجة 8 سنوات.. علاقة المحبة اللى بينا والفن اللى بيربطنا خلى المسرحية تعيش 5 سنين .. لأن المجموعة اللى كانت بتأديها كانوا بيقدموها بصدق وحب".

وأضاف الحريرى "لا أذكر أن هناك ليلة من الليالى مثلنا المسرحية بطريقة تختلف عن أول يوم .. وأيضا قدمنا سويا مسلسل أحلام الفتى الطائر .. وفى إحدى الحلقات تنتهى الحلقة بإنى بضربه قلم وهو بيضربنى بالقلم وبينتهى التصوير .. وإذا بعادل يجى جرى عليا وأنا بجرى عليه .. هو عاوز يطمن عليا وأنا كمان عاوز اطمن عليه وأشوف مكان القلم .. وببوس مكان ما ضربته".