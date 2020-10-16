شكرا لقرائتكم خبر عن معتمرة تهدى عمرة لروح الفنان الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت إحدى المعتمرات عمرة لروح الفنان الراحل محمود ياسين، والذى رحل عن عالمنا أول أمس الأربعاء، حيث قامت بتصوير صورة من أمام الكعبة المشرفة، وكتبت عليها "عمرة إلى روح المرحوم محمود ياسين تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء للأسرة الكريمة.. إيمان المصرى"، ونشرت رانيا محمود ياسين الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها، "شكرا جزيلا لهذه المعتمرة التى لا أعرفها وقامت بهذه العمرة أثناء الجنازة والدفن ربنا يجعله فى ميزان حسناتها وحسنات أبى رحمة الله عليه.. نسألكم الدعاء".



رانيا محمودياسين على انستجرام

وشيعت أمس جنازة الفنان الراحل محمود ياسين فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته شهيرة، عمرو محمود ياسين، ورانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض ونجلها، ومحمود ياسين جونيور إصافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد بجانب أسرة الفنان الراحل.

وحضر الجنازة من نجوم الفن محمود حميدة، أحمد السقا، حسين فهمى، خالد النبوى، عزت العلايلى، هانى سلامة، رشوان توفيق، عماد رشاد، منير مكرم، أحمد العوضى، المنتج محسن علم الدين، عزت العلايلى، كمال ألو رية، أشرف زكى، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق،والمخرج مصطفى فكرى والفنان عبد الله مشرف، السيناريست أيمن بهجت قمر، السيناريست عمرو سمير عاطف.

ومن الفنانات تواجدت نادية الجندى، إلهام شاهين، دلال عبد العزيز، حنان مطاوع، بشرى، سهير المرشدى، وفاء عامر،لبلبة، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز، بوسى شلبى، منة بدر تيسير، المذيعة إيمان ألو طالب، صبا الرافعى، رجاء حسين، أميرة العايدى.