عمرو محمود ياسين يوجه الشكر للرئيس الفلسطيني لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، رسالة شكر للرئيس محمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، وذلك بعد حرصه على إرسال مندوبًا من السفارة الفلسطينية في القاهرة لحضور مراسم دفن الفنان الراحل محمود ياسين.

ونشر عمرو صورة إكليل الزهور الذي أرسلته السفارة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقًا "أرسلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة مندوبا عن السيد الرئيس محمود عباس أبومازن، لتقديم واجب العزاء في الوالد وحضر السيد المندوب مراسم الدفن. فكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس أبو مازن وكل الحب لفلسطين الغالية".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل محمود ياسين العزاء فيه عقب مغرب اليوم الجمعة، في ساحة كومباوند رويال سيتي بالشيخ زايد.