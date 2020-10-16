"منزله غرق ونهاية قصة حبه ولعب بالأهلي".. معلومات عن عادل مجدي كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار عادل نجل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد، موجة من تعاطف الجمهور، أمس الخميس، بعد كشفه عن مروره بفترة صعبة، ومعاناته مع المرض الذي لا يعلم سببه، فضلًا عن إحساسه باقترابه من الموت.

ويستعرض "الخليج 365"، معلومات عن الشاب عادل مجدي كامل:

- من مواليد 1997، لاعب كرة قدم، كان من ناشئي الأهلي ولعب للزمالك عامين، قبل أن يذهب للمقاصة ثم الإنتاج الحربى.

- يحب التمثيل ولكن رفض والده مجدي كامل دخوله المجال خاصة وإنه يحب كرة القدم أكثر.

- لديه شقيق يُدعى "أحمد"، وهو ذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت والدته في لقاء سابق لها، إنه يحب شقيقه كثيرًا: "مش بيحلف غير بأخوه أحمد".

- في عام 2016، طاردت "عادل"، العديد من الشائعات بشأن ارتباطه بالفنانة منة عرفة، بعد تداول صور لهما أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

Advertisements

- حرصت منة على نفي الشائعة من خلال لقاء سابق لها قائلة: "الصور مش أنا اللي نشرتها ولا حد من عندي، اللي نشرها أستاذة مها أو عادل، وعلاقتي بيه متتعداش الإخوة".

- في سبتمبر المنقضي، تعرض منزل عادل مجدي كامل للغرق، وكشفت والدته "مها"، عن عدم معرفتها سبب ذلك.

- عادل مجدي كامل، تربطه علاقة صداقة قوية مع اللاعب رمضان صبحي، بدأت خلال تواجدهما معا في ناشئي النادي الأهلي.

وكان عادل مجدي كامل، كشف في منشور له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، عن مروره بفترة صعبة وإنه يشعر بتعب غير عادي، ولا يعرف ما أصابه حتى الأطباء لا يعرفون ما به، موضحا أنه أخذ أدوية كثيرة وحقن لكن حالته لا تتحسن، قائلًا: "أنا بكتب الكلام ده وأنا إيدي بتترعش وفعلا تعبان ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، ومش عارف أتكلم مع حد علشان مش عايز أخلي حد يشيل همي، بس أنا هكتب الكلام اللي عايز أكتبه ده علشان أنا مش عارف اللي جاي إيه ولا هيحصل إيه، أنا حياتي بايظة بقالها 4 شهور من يوم ١٥-٦ لحد النهاردة ١٥-١٠".

وتابع "الأربعة شهور دول أوحش أربع شهور عدوا عليا في حياتي، من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني وتعبتني وأثرت على نفسيتي، أولهم كان أول حب في حياتي عاش لمدة سنة ونص وكان نهايته يوم ١٥-٦، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي وأخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض أو بنشوف بعض بيبقى أكننا نعرف بعض من الحضانة، وكان في ذكريات حلوة أووي لينا مع بعض".

وأضاف عادل "بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله ولحد دلوقتي منعرفش غرق إزاي ولا إيه اللي حصل، بس الحمد لله على كل شيء ولحد دلوقتي البيت لسه بايظ، وآخرها بقى وده لسه من ٣ أيام إني تعبت جدا فجأة، وتعبت تعب مش عادي ومش عارف أنا عندي إيه ولا الدكاترة عارفين أنا عندي إيه، خدت جميع الأدوية وخدت حقن وبنام كويس وباكل كويس وبعمل كل حاجة وبرضه مفيش أي تحسن، أنا بكتب الكلام ده دلوقتي وأنا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز أعمل كده بس عملت كده وكتبت كده وهنزله علشان أنا بجد خايف من اللي جاي ومش عارف إيه اللي ممكن يحصل".

استكمل عادل في منشوره المطول "لو حصل حاجة أكون كتبت كل اللي جوايا وأكون ارتحت إني عملت كده، وعلشان برضه تكونوا عارفين إن الضحك والهزار والخروج والإستوريز مش دي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي اللي أنا حكيتها دلوقتي، محدش يعرف ؟أنت حياتك عاملة إزاي ولا إيه اللي بيحصل فيها ولا جواك إيه كله، شايفك في صور وفيديوهات مش حقيقية، المهم ربنا يستر في اللي جاي ويعدي على خير إن شاء الله علشان المرة دي أنا بجد حسيت بالموت، فلو عدت على خير حياة الواحد هتتغير تماماً في كل حاجة حتى في الصور والفيديوهات، آسف إني طولت عليكوا، يا رب أنت الشافي المعافي".