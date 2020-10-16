ابنة عمر الحريري تحيي ذكرى رحيله: "أفتقدك وأعيش على ذكراك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت ميريت، ابنة الفنان عمر الحريري، الذكرى التاسعة على رحيله، إذ غادر عالمنا في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر عام 2011.

ونشرت ميريت عدة صور لوالدها، بينها صور من أرشيف ذكرياتها معه، معلقة "والدي الغالي، لقد مر على رحيلك 9 سنوات.. 16 أكتوبر 2011، لقد مروا دون ان ينساك أحد.. لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان".

وتابعت "لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة، انني أفتخر بانك والدي، فلقد عشت باحترام، وربيتني على الاحترام، افتقدك وأعيش على ذكراك، وحشتني"، مشيرة إلى أن والدها قدم رسالته كفنان كاملة، وأحبه الجمهور، وهو الحب الذي بقي رغم الرحيل "فأنت في القلوب، وإن شاء ستبقى في القلوب".

عمر الحريري واحد من أهم نجوم السينما المصرية، شارك في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، واستمر عطائه الفني حتى أيامه الأخيرة.